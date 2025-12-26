Il viaggio del ministro degli Esteri cinese Wang Y i negli Emirati Arabi Uniti, in Arabia Saudita e in Giordania non è una missione protocollare. È un tassello coerente di una strategia di lungo periodo con cui Pechino sta ridefinendo il proprio ruolo in Medio Oriente: meno intervento diretto, più tessitura diplomatica; meno sicurezza militare, più stabilizzazione politica ed economica. La retorica dell’“amicizia tradizionale” serve a coprire un dato essenziale: la Cina oggi non si limita più a commerciare con la regione, ma ambisce a influenzarne gli equilibri. Fiducia politica e interessi concreti. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - La diplomazia cinese e i Paesi arabi: Pechino consolida, Washington osserva

Leggi anche: Truppe Usa in Sudamerica. Dall’Ecuador all’Argentina: i soldati di Washington nei Paesi alleati per contrastare l’avanzata cinese

Leggi anche: Uzbekistan, energia e corridoi: la diplomazia silenziosa verso Washington

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Arab Satellite 813: lo spazio come diplomazia silenziosa tra Cina, Golfo e Stati Uniti; “Nuova base cinese operativa”: l’allarme dell’amministrazione Trump; A Gaza quasi 400 morti dalla tregua. Meloni: Tregua fragile, tutti contribuiscano a stop ostilità - Media: “Italia, Germania e Regno Unito tra i 6 paesi pronti ad entrare nel Board of Peace”; Polonia, 40.000 soldati al confine con Russia e Bielorussia: Macron mobilita tre caccia. Trump: «Droni russi potrebbero essere stati un....

Usa-Paesi arabi chiedono adozione rapida bozza Onu su Gaza - Gli Stati Uniti e diversi paesi arabi chiedono l'adozione "rapida" della bozza di risoluzione Usa all'Onu su Gaza. ansa.it

Il cervello cinese del fentanyl e la fuga che ha sfidato tre Paesi - La rocambolesca cattura di Zhi Dong Zhang, il chimico cinese considerato l’architetto del traffico globale di fentanyl, svela le crepe tra giustizia messicana e diplomazia internazionale. panorama.it

Cina. Tour di Wang Yi nel Golfo per tessere la nuova strategia diplomatica - Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi si è recato in visita negli Emirati Arabi Uniti, in Arabia Saudita e in Giordania nel quadro di una strategia di lungo periodo con cui Pechino sta ridefinendo i ... notiziegeopolitiche.net