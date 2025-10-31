Il re di Spagna Felipe VI si recherà in Cina a novembre per una visita di Stato, la prima di un monarca europeo a Pechino da sette anni. L’iniziativa, che sarà annunciata a breve dalla Casa Reale, segna un nuovo passo nella strategia del governo di Pedro Sánchez per consolidare i rapporti economici con la seconda potenza mondiale. Secondo fonti diplomatiche, la missione reale, la prima di Felipe VI in Cina dal suo insediamento nel 2014, si inserisce nel quadro della “relazione di altissimo livello” tra Madrid e Pechino, come definita dal ministero degli Esteri spagnolo. L’obiettivo è rafforzare i legami commerciali in un momento in cui la Spagna tenta di diversificare le proprie partnership globali, anche a costo di irritare Washington. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Madrid sceglie l’asse con Pechino e volta le spalle a Washington