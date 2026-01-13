A che ora lo sci alpino oggi | startlist slalom Flachau e prova discesa Wengen tv streaming

Ecco le informazioni sulle gare di sci alpino di oggi: la startlist dello slalom di Flachau e la prova di discesa di Wengen. Per seguire gli eventi, è possibile consultare gli orari di diretta TV e streaming. La giornata promette un martedì intenso, con competizioni che attireranno gli appassionati. Restate aggiornati sugli orari e le modalità di visione per non perdere nessuna fase delle gare.

Lo spettacolo questa settimana inizia presto, sarà infatti un martedì da leoni quello che attende gli appassionati. La Coppa del Mondo di sci alpino femminile torna in pista per lo slalom speciale di Flachau, le due manche scatteranno alle 17:45 e alle 20:45, mentre, in ambito maschile, è in programma la prima prova cronometrata della discesa libera di Wengen, il via è previsto alle 12:30. Sulla pista intitolata al leggendario Hermann Maier, Mikaela Shiffrin, con lo spirito della tigre ferita, partirà all'assalto per dimostrare che il secondo posto di Kranjska Gora ha rappresentato solamente un piccolo incidente di percorso e ribadire così la propria supremazia tra i pali stretti.

