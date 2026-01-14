Laura Boldrini sconcertante | Ecco perché in Iran protestano esplode la rivolta

Laura Boldrini ha suscitato discussioni con una recente dichiarazione riguardante le proteste in Iran. L’ex presidente della Camera, nel tentativo di sostenere il popolo iraniano, ha condiviso un’osservazione che ha suscitato polemiche e riflessioni. La sua dichiarazione ha aperto un dibattito sul ruolo delle figure pubbliche nel commentare eventi internazionali e sulla rappresentazione delle crisi politiche.

Un'altra gaffe per Laura Boldrini. L'ex presidente della Camera, nel tentativo di mostrare ai suoi elettori che la sinistra è al fianco del popolo iraniano massacrato dalle forze del regime di Teheran, si è lasciata andare a una riflessione che fa discutere (eufemismo). Secondo la dem, infatti, i cittadini dell'Iran starebbero protestando contro il carovita e l'inflazione. Un argomento debole, come dimostrano gli svariati atti di protesta delle donne di Teheran che danno alle fiamme il loro velo. Ma tant'è. "Seguiamo con forte preoccupazione quanto sta accadendo in Iran dove il regime teocratico degli ayatollah sta stroncando con metodi violentissimi le proteste nate per il carovita e l'inflazione - ha spiegato su X Laura Boldrini -.

