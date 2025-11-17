Inaccettabile Gemelle Kessler l’attacco dopo la morte | si scatena di tutto rabbia e accuse

Le gemelle Kessler avrebbero deciso di togliersi la vita insieme nella loro dimora in Baviera, ricorrendo al suicidio assistito. Una scelta che avevano più volte evocato nel corso della loro esistenza, spiegando di non riuscire a immaginare una vita l’una senza l’altra. La notizia, diffusa dai media tedeschi, ha però suscitato reazioni contrastanti. Se da un lato molti hanno ricordato la loro carriera iconica, dall’altro c’è chi non accetta la modalità della loro scomparsa. È intervenuta infatti l’associazione Pro Vita & Famiglia, che pur esprimendo cordoglio per i familiari, ha definito «inaccettabile» che due figure così amate abbiano chiuso la loro vita in questo modo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Gemelle Kessler, l'attacco dopo la morte: si scatena di tutto, rabbia e accuse