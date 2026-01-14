Perché Chiara Ferragni è stata assolta per il Pandoro gate

Chiara Ferragni è stata assolta al termine del processo abbreviato riguardante i casi del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua. La decisione si basa sulla valutazione degli elementi a suo carico, chiudendo così un capitolo giudiziario che aveva attirato l'attenzione dei media. La sentenza chiarisce la posizione dell'imprenditrice digitale rispetto alle contestazioni sollevate in merito a queste iniziative commerciali.

Milano – Chiara Ferragni è stata assolta al termine del processo abbreviato con al centro i noti casi del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua. Lo ha deciso il giudice della terza sezione penale di Milano, Ilio Mannucci Pacini. L'imprenditrice e influencer era imputata per truffa aggravata in relazione a presunti messaggi ingannevoli pubblicati sui social: secondo l'accusa, avrebbe promosso la vendita dei due dolci – pandoro e uova di Pasqua – lasciando intendere che parte del ricavato sarebbe andato a finanziare progetti di beneficenza. Il giudice Mannucci, tecnicamente, non ha riconosciuto l'aggravante, contestata dai pm, della minorata difesa dei consumatori o utenti online, che rendeva il reato di truffa procedibile anche senza una denuncia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

