Chiara Ferragni assolta dall'accusa di truffa aggravata per il pandoro gate

Chiara Ferragni è stata definitivamente assolta dalle accuse di truffa aggravata relative alle vicende del pandoro Balocco Pink Christmas e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi. La decisione della corte chiude un capitolo giudiziario riguardante queste contestazioni, confermando l’assenza di responsabilità dell’imprenditrice digitale in tali episodi. La sentenza rappresenta una conclusione importante nel contesto delle controversie legali che l’hanno coinvolta negli ultimi mesi.

