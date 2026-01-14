Chiara Ferragni è stata assolta dall'accusa di truffa relativa al cosiddetto

AGI - L'imprenditrice e influencer Chiara Ferragni assolta dai giudici di Milano per improcedibilità. A Ferragni, infatti, non viene contestata l'aggravante, e il reato dunque, viene rubricato a truffa semplice, procedibile solo a querela di parte. In realtà, la querela contro l'imprenditrice era stata sporta, ma è decaduta dopo il pagamento da parte dell'influencer di risarcimenti attraverso la sua azienda e anche a titolo personale. Per questo, i giudici non possono comminarle una pena. Il procuratore aggiunto Eugenio Fusco e il pm Cristian Barilli avevano chiesto una condanna a un anno e otto mesi perché, stando alle indagini della Guardia di Finanza, tra il 2021 e il 2022 l'influencer avrebbe ingannato follower e consumatori ottenendo "ingiusti profitti" in relazione alla vendita dei prodotti presentata come benefica. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Chiara Ferragni assolta dall'accusa di truffa per il Pandoro gate

