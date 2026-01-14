Chiara Ferragni assolta dall' accusa di truffa per il Pandoro gate
Chiara Ferragni è stata assolta dall'accusa di truffa relativa al cosiddetto
AGI - L'imprenditrice e influencer Chiara Ferragni assolta dai giudici di Milano per improcedibilità. A Ferragni, infatti, non viene contestata l'aggravante, e il reato dunque, viene rubricato a truffa semplice, procedibile solo a querela di parte. In realtà, la querela contro l'imprenditrice era stata sporta, ma è decaduta dopo il pagamento da parte dell'influencer di risarcimenti attraverso la sua azienda e anche a titolo personale. Per questo, i giudici non possono comminarle una pena. Il procuratore aggiunto Eugenio Fusco e il pm Cristian Barilli avevano chiesto una condanna a un anno e otto mesi perché, stando alle indagini della Guardia di Finanza, tra il 2021 e il 2022 l'influencer avrebbe ingannato follower e consumatori ottenendo "ingiusti profitti" in relazione alla vendita dei prodotti presentata come benefica. 🔗 Leggi su Agi.it
Leggi anche: Chiara Ferragni assolta dall’accusa di truffa aggravata per il pandoro gate
Leggi anche: Chiara Ferragni assolta dall'accusa di truffa aggravata: si chiude il «Pandoro gate»
Accusa, difesa e gli scenari del processo a Chiara Ferragn; Chiara Ferragni prosciolta dall'accusa di truffa aggravata per il Pandoro Gate: «Sono commossa, grazie ai miei follower»; Ferragni assolta dall'accusa di truffa sul Pandorogate; È il giorno della sentenza per Chiara Ferragni: dalla fuga dei brand dopo il Pandoro-Gate alla chiusura dei negozi e i licenziamenti, il tramonto della favola social.
La sentenza per Chiara Ferragni: assolta dall’accusa di truffa aggravata perché è caduta l’aggravante della minorata difesa - Il giudice della III sezione penale del Tribunale di Milano, Ilio Mannucci, ha ... ilfattoquotidiano.it
Pandoro Gate, Chiara Ferragni assolta dall'accusa di truffa aggravata - Al termine del processo celebrato a Milano con rito abbreviato, Chiara Ferragni è stata assolta dall'accusa di truffa aggravata per i Pandori e le Uova di Pasqua. msn.com
Ferragni assolta dall'accusa di truffa sul Pandorogate: "Sono commossa, ringrazio tutti" - Chiara Ferragni è stata assolta al termine del processo abbreviato con al centro i noti casi del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua. gazzettadiparma.it
Chiara Ferragni è stata assolta nel processo con rito abbreviato per il cosiddetto "Pandoro gate". Lo ha deciso il giudice della terza sezione penale di Milano, Ilio Mannucci Pacini. L'influencer era imputata per truffa aggravata in relazione a presunti messaggi i facebook
"Sono tranquilla e fiduciosa", ha detto Chiara Ferragni entrando in Tribunale di Milano nel giorno della sentenza nel processo che la vede imputata per truffa aggravata, per i casi del pandoro Balocco Pink Christmas e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi. Ha ri x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.