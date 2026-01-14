Per le Olimpiadi i taxi potrebbero essere a turno libero
Durante le Olimpiadi invernali a Milano, potrebbe essere introdotto il sistema di turno libero per i taxi, offrendo maggiore flessibilità ai conducenti e ai passeggeri. Questa misura mira a ottimizzare il servizio di trasporto pubblico durante l’evento, garantendo una maggiore disponibilità di taxi in tutta la città. La decisione sarà valutata nelle prossime settimane, in vista di un’organizzazione efficiente e funzionale delle attività di mobilità.
Potrebbe essere dato il via libera al turno libero per i taxi a Milano durante le Olimpiadi invernali. Lo ha detto Arianna Censi, assessora alla mobilità, intervenendo mercoledì in commissione a Palazzo Marino.Taxi prenotabili in aeroporto“Abbiamo ottenuto, attraverso il nostro intervento in. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
