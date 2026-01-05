Strage di Crans-Montana le giovani vittime tornate nel nostro Paese A piede libero i Moretti l’ambasciatore | In Italia potrebbero essere arrestati

Le giovani vittime della strage di Crans-Montana sono state riportate in Italia, mentre Jacques e Jessica Moretti, proprietari del bar coinvolto, sono rimasti a piede libero. Secondo la Procura del Canton Vallese, non ci sono i presupposti per adottare misure cautelari, tra cui il rischio di fuga, e i due potrebbero essere arrestati in Italia. La vicenda resta sotto attenzione, con le autorità italiane e svizzere impegnate nelle indagini.

Non servono misure cautelari non sussistendo i presupposti, in particolare il pericolo di fuga, per Jacques e Jessica Moretti, i proprietari del bar Le Constellation di Crans-Montana, secondo la Procura del Canton Vallese responsabile dell’inchiesta sulla strage. Ma “ in Italia potrebbero essere arrestati ”, secondo l’ambasciatore d’Italia in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado. “L’ho saputo dalle autorità locali che lo hanno ammesso, che sono a conoscenza che quel materiale era infiammabile, non era ignifugo”, ha continuato Cornado, giunto al cimitero di Sion, dove erano in partenza verso l’Italia i feretri di cinque vittime italiane. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Strage di Crans-Montana, le giovani vittime tornate nel nostro Paese. A piede libero i Moretti, l’ambasciatore: “In Italia potrebbero essere arrestati” Leggi anche: Crans-Montana, perché i proprietari del ?Le Constellation? non possono essere arrestati. Oggi il rimpatrio delle salme di 5 giovani vittime italiane Leggi anche: Strage Crans, l'aereo con le salme dei ragazzi italiani verso Linate. L'ambasciatore: i gestori da noi li avrebbero arrestati | Le vittime Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Strage Crans-Montana: i sei giovani italiani che hanno perso la vita; Crans-Montana, la strage di Capodanno: “Ho visto ragazzi senza capelli correre tra le fiamme ”; Strage Crans-Montana, almeno 40 morti. Si indaga per incendio, omicidio e lesioni; Crans-Montana, strage di giovani: 47 morti tra le fiamme, 6 italiani dispersi. Strage di Crans-Montana, le giovani vittime tornate nel nostro Paese. A piede libero i Moretti, l’ambasciatore: “In Italia potrebbero essere arrestati” - Per la Svizzera non servono misure cautelari non sussistendo i presupposti, in particolare il pericolo di fuga, per Jacques e Jessica Moretti. notizie.com

