La Cina batte gli Usa con le stesse armi | così Pechino può vincere la guerra commerciale

Usare le stesse armi dell'avversario per sconfiggerlo: è questa la strategia che starebbe utilizzando la Cina nel suo estenuante testa a testa commerciale con gli Stati Uniti. Come ha spiegato l' Economist, Pechino " ha trascorso anni a individuare le debolezze dell'America e ad attenuare le proprie ". Gran parte di questo lavoro è stato fatto dal Ministero cinese della scienza e della tecnologia, che sette anni fa, sul proprio giornale ufficiale, ha pubblicato decine di articoli per analizzare i " punti critici " del Paese, ossia quelle tecnologia essenziali che il Dragone era costretto a importare dall'estero per far funzionare la propria economia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La Cina batte gli Usa con le stesse armi: così Pechino può vincere la guerra commerciale

