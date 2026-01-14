Per il suo The Romantic Tour l' artista ha scelto per il 2026 due serate a San Siro Tutte le info

Bruno Mars annuncia il suo The Romantic Tour 2026, con due date previste a San Siro. L’evento, inserito nel tour promozionale del suo nuovo album

B runo Mars ha deciso di fare un super regalo ai suoi fan italiani. Anzi, due. Dopo aver annunciato il The Romantic Tour 2026, lo show promozionale del suo nuovo album, The Romantic, in uscita il prossimo 26 febbraio, farà tappa anche in Italia. Precisamente allo stadio San Siro di Milano, martedì 14 e mercoledì 15 Luglio. L’artista è assente dai live solisti da quasi 10 anni. Il suo ultimo viaggio sui palchi di tutto il mondo è stato per il 24K Magic World Tour del 2017-2018. Il 9 febbraio scorso ha dato un primo assaggio della sua creatura musicale presentando I Just Might, il suo nuovo singolo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

