Incidente sul lavoro a Ternavasso di Poirino | agricoltore ferito da una mucca

Torinotoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente sul lavoro è avvenuto nel pomeriggio di oggi, lunedì 3 novembre 2025, in un'azienda agricola di frazione Ternavasso di Poirino. Un italiano di 62 anni è stato scalciato e calpestato da una mucca, riportando traumi seri al bacino e alle gambe che, fortunatamente, non sembrano. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

