Natale irrinunciabile pasta Icona italiana | i primi piatti

Ogni città, così come ogni famiglia, ha le sue tradizioni rispetto al pranzo del 25 dicembre: l'importante è che sia ricco e di qualità, per deliziare gli occhi e il palato di tutti i commensali. Spesso chi ha partecipato alla cena della vigilia, il giorno successivo, ancora stanco per i bagordi della serata, si ritrova nuovamente a trascorrere la giornata all’insegna del calore dei parenti, risate dei bambini, pacchetti da scartare e tante, tante delizie da gustare. Qualunque sia la vostra scelta: pasta fresca o ripiena, asciutta o in brodo, spaghetti o pici, lasagne o timballi, si possono trovare ottime ricette per accontentare i gusti di tutti, grandi e piccoli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Natale, irrinunciabile pasta Icona italiana: i primi piatti

Leggi anche questi approfondimenti

Racconti di Natale "C'era una volta..." e ritorna puntuale ogni anno l'irrinunciabile tradizione del #panettoneartigianale Vieni in negozio per scoprire tutte le nostre proposte, ti aspettiamo! - facebook.com Vai su Facebook

NATALE: I PANETTONI E IL PANDORO DI EATALY ICONS - Il Natale di Eataly è fatto di esperienze uniche che celebrano il gusto e rimandano alle tradizioni italiane più care, di prodotti nati dalla ricerca dei m - Si legge su jamesmagazine.it

Elisabetta Gregoraci e la magia del Natale: “Un momento irrinunciabile” - Il Natale è arrivato anche in casa di Elisabetta Gregoraci e la showgirl ha deciso di condividere su Instagram uno dei momenti clou delle feste: l’addobbo dell’albero. Segnala dilei.it

Whatsapp, ecco come mettere il cappello di Babbo Natale sull'icona dell'App - Con la Vigilia parte il Natale e con esse la voglia di agghindare a festa qualsiasi cosa ci circondi, smartphone incluso. Da corriereadriatico.it