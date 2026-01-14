Pandoro Gate Chiara Ferragni prosciolta si emoziona in tribunale | E' finito un incubo

Chiara Ferragni è stata prosciolta nel caso Pandoro Gate, dopo due anni di attesa. In tribunale, l’imprenditrice si è mostrata sollevata e emozionata, sottolineando di aver finalmente potuto riprendere in mano la propria vita. La decisione della giustizia mette fine a un periodo difficile, confermando la fiducia riposta nel sistema giudiziario.

"Sono molto contenta di riprendere in mano la mia vita, è finito un incubo, sono stati 2 anni molto duri, avevo fiducia nella giustizia e giustizia è stata fatta". Queste le prime parole di Chiara Ferragni uscendo dall'aula del Tribunale di Milano dopo la sentenza di non doversi procedere nei suoi confronti per il reato di truffa.

Chiara Ferragni prosciolta dall'accusa di truffa per il Pandoro Gate: «Finito incubo, riprendo in mano la mia vita» - Il processo vede imputata Chiara Ferragni per truffa aggravata (dall'uso del mezzo informatico) in relazione alle operazioni commerciali “Pandoro Balocco Pink Christmas” ... ilmessaggero.it

Pandoro-gate, Chiara Ferragni assolta perché non è stata riconosciuto il reato di truffa aggravata - Chiara Ferragni è assolta per improcedibilità in quanto non è stata riconosciuta l'aggravante di truffa aggravata contestata dai pubblici ministeri nel processo Pandoro- wired.it

Chiara Ferragni è stata assolta nel processo con rito abbreviato per il cosiddetto "Pandoro gate". Lo ha deciso il giudice della terza sezione penale di Milano, Ilio Mannucci Pacini. L'influencer era imputata per truffa aggravata in relazione a presunti messaggi i facebook

Ultim'ora Caso Pandoro gate, #ChiaraFerragni prosciolta dalle accuse. (Repubblica) x.com

