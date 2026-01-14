Chiara Ferragni prosciolta dall' accusa di truffa si chiude il Pandoro gate | Siamo tutti commossi mi riprendo la mia vita Finito un incubo

Chiara Ferragni è stata prosciolta dall'accusa di truffa aggravata riguardante i presunti messaggi ingannevoli sui social. La decisione mette fine a un procedimento giudiziario che ha coinvolto l'influencer, permettendole di riprendere normalmente la propria attività. Con questa conclusione, Ferragni esprime gratitudine e sollievo, definendo la vicenda come un incubo terminato. La sua posizione ora è chiarita e la sua reputazione ristabilita.

L'influencer era imputata per truffa aggravata inrelazione a presunti messaggi ingannevoli pubblicati sui social. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Chiara Ferragni prosciolta dall'accusa di truffa, si chiude il «Pandoro gate»: «Siamo tutti commossi, mi riprendo la mia vita. Finito un incubo» Leggi anche: Chiara Ferragni prosciolta dall'accusa di truffa aggravata: si chiude il «Pandoro gate» Leggi anche: Pandoro-gate, assolta Chiara Ferragni: “Finito un incubo, riprendo in mano la mia vita” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Chiara Ferragni prosciolta dall'accusa di truffa per il Pandoro Gate: «Finito incubo, riprendo in mano la mia vita»; Ferragni assolta dall'accusa di truffa sul Pandorogate; Referendum, sulla data è battaglia di ricorsi. Il Colle firma il decreto; Langosteria apre il suo primo bar. Chiara Ferragni prosciolta dall'accusa di truffa per il Pandoro Gate: «Finito incubo, riprendo in mano la mia vita» - Il processo vede imputata Chiara Ferragni per truffa aggravata (dall'uso del mezzo informatico) in relazione alle operazioni commerciali “Pandoro Balocco Pink Christmas” ... ilmessaggero.it

Chiara Ferragni assolta dall’accusa di truffa aggravata per il pandoro gate - Chiara Ferragni è stata prosciolta dalle accuse di truffa aggravata legate ai due casi del pandoro Balocco Pink Christmas e delle uova di Pasqua Dolci ... fanpage.it

Assolta Chiara Ferragni, la sentenza sul Pandoro Gate: ecco cosa ha deciso il Tribunale - Il Tribunale di Milano ha assolto Chiara Ferragni dall’accusa di truffa aggravata nel procedimento noto come Pandoro Gate. alfemminile.com

Chiara Ferragni è stata assolta dalle accuse nel processo abbreviato, presso la terza sezione penale di Milano, che la vedeva imputata per truffa aggravata, assieme ad altri due, per i noti casi del pandoro Balocco “Pink Christmas” e delle uova di Pasqua Dolc facebook

"Sono tranquilla e fiduciosa", ha detto Chiara Ferragni entrando in Tribunale di Milano nel giorno della sentenza nel processo che la vede imputata per truffa aggravata, per i casi del pandoro Balocco Pink Christmas e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi. Ha ri x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.