Palme e alberi report del Comune
Il Comune ha pubblicato il report annuale sulle attività di manutenzione di palme e pini, evidenziando l’attenzione dedicata alla cura di queste essenze. L’assessore ai lavori pubblici, Andrea Balestrieri, ha illustrato gli interventi effettuati dalla ditta incaricata, sottolineando l’impegno per preservare il patrimonio arboreo urbano e garantire la sicurezza e il decoro della città.
A conferma dell’attenzione che c’è per il verde in città e in particolare per il patrimonio di palme e pini che hanno richiesto più attenzioni rispetto ad altre essenze, l’assessore ai lavori pubblici, Andrea Balestrieri ha diffuso gli aspetti salienti del report annuale della ditta incaricata dall’ente circa i trattamenti effettuati sulle due tipologie di essenze arboree. "Su 360 esemplari di palme (specie Washingtonia) soggette a trattamento, solo 11 esemplari hanno mostrato lo scorso giugno qualche sintomo che è stato prontamente gestito con un trattamento esoterapico di emergenza. Le piante in questione hanno risposto in maniera positiva con una piena ripresa vegetativa". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Radici in Comune sugli alberi da piantumare in città: "L'obiettivo realistico sarebbe di 22 alberi al giorno in 10 anni, ma siamo lontanissimi"
Leggi anche: Maltempo, strade chiuse a Viterbo e provincia per alberi pericolanti: la situazione comune per comune
Palme e alberi, report del Comune; Controlli a Nervi sugli alberi a rischio. Aster: “Molte piante malate in viale delle Palme”; Tursi studia una mappa degli alberi a rischio crollo e mette le palme nel mirino: “Non più idonee”.
Palme e alberi, report del Comune - A conferma dell’attenzione che c’è per il verde in città e in particolare per il patrimonio di palme e pini ... ilrestodelcarlino.it
A Genova 3 mila piante sotto osservazione: ok ad abbattimento di 16 palme tra Porto Antico e Pegli - Tra le zone monitorate con attenzione ci sono viale Thaon di Revel e le palme del Porto Antico. primocanale.it
Verde pubblico, task force Comune-Aster. Entro la settimana abbattimento per 16 palme - Priorità, le alberature a rischio: in questo caso alberi compromessi tra il Porto Antico e Pegli. rainews.it
LAKE CHAPALA REAL ESTATE - HOME FOR SALE - VILLA DONNA
Nervi, Aster sta verificando tutte le palme dopo il crollo della testa di una delle piante in piazza Sciolla, avvenuto ieri. Gli alberi sono stati sfrondati dalle foglie ormai secche. Le attività prevedono, dove necessario, la messa in sicurezza tramite rimozione del ca - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.