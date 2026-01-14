palme e alberi report del comune

Il Comune ha pubblicato il report annuale sulle attività di manutenzione di palme e pini, evidenziando l’attenzione dedicata alla cura di queste essenze. L’assessore ai lavori pubblici, Andrea Balestrieri, ha illustrato gli interventi effettuati dalla ditta incaricata, sottolineando l’impegno per preservare il patrimonio arboreo urbano e garantire la sicurezza e il decoro della città.

A conferma dell’attenzione che c’è per il verde in città e in particolare per il patrimonio di palme e pini che hanno richiesto più attenzioni rispetto ad altre essenze, l’assessore ai lavori pubblici, Andrea Balestrieri ha diffuso gli aspetti salienti del report annuale della ditta incaricata dall’ente circa i trattamenti effettuati sulle due tipologie di essenze arboree. "Su 360 esemplari di palme (specie Washingtonia) soggette a trattamento, solo 11 esemplari hanno mostrato lo scorso giugno qualche sintomo che è stato prontamente gestito con un trattamento esoterapico di emergenza. Le piante in questione hanno risposto in maniera positiva con una piena ripresa vegetativa". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

