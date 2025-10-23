Maltempo strade chiuse a Viterbo e provincia per alberi pericolanti | la situazione comune per comune

L'ondata di maltempo che nel pomeriggio di giovedì 23 ottobre ha investito Viterbo e provincia ha causato numerosi disagi in tutta la Tuscia. Vento e pioggia hanno provocato la caduta di rami e alberi lungo le strade, costringendo forze dell'ordine e vigili del fuoco a un intenso lavoro di messa. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Maltempo e strade allagate a Marsala. Per Grillo la città ha retto #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com Vai su Facebook

#Maltempo, #Nepal colpito da gravi inondazioni: strade e abitazioni danneggiate | VIDEO - X Vai su X

Maltempo, due frane tra Riva Di Solto e Tavernola: strade chiuse. Allagamenti a Sarnico e Predore - Nella notte tra martedì e mercoledì, un violento temporale ha colpito varie zone della Bergamasca: Clusane, Predore, Sarnico, Tavernola e Riva ... Segnala ilgiorno.it

Maltempo, ciclone sull'Italia: «In arrivo la pioggia di tre mesi in tre giorni». Allerta meteo e scuole chiuse, le regioni a rischio - Meteo, ancora maltempo e pioggia nei prossimi giorni: un mini ciclone coinvolgerà nelle prossime ore molte regioni. Da msn.com

Maltempo, chiuse nel Torinese due strade di montagna - Sono state chiuse per difficoltà legate all'ondata di maltempo due strade di montagna nel Torinese. Come scrive ansa.it