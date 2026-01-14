Palma Sampdoria adesso è ufficiale! Il difensore arriva in prestito dall’Udinese | il comunicato

La Sampdoria ha ufficializzato l’arrivo di Palma dall’Udinese, in prestito. Il club blucerchiato conferma il suo impegno nel rafforzare la rosa con giovani talenti, mantenendo la strategia di investire sul futuro. La comunicazione ufficiale fornisce tutti i dettagli sull’operazione, sottolineando l’importanza di questa scelta per il progetto della squadra.

Udinese – Adesso è ufficiale: Palma è un nuovo calciatore della Sampdoria - Adesso è arrivata l'ufficialità e la Sampdoria ha un nuovo difensore centrale in arrivo direttamente dall'Udinese. msn.com

Sampdoria, Palma ha firmato il contratto in sede: ora il primo allenamento - Matteo Palma si appresta a diventare un nuovo giocatore blucerchiato. tuttomercatoweb.com

Matteo Palma è un nuovo giocatore della Sampdoria: il classe 2008 si trasferisce dall'Udinese in prestito secco fino al termine della stagione #TuttoUdinese #Udinese #Palma facebook

UFFICIALE Matteo #Palma è un nuovo giocatore della #Sampdoria Arriva in prestito secco dall' #Udinese #Calciomercato #Transfers #SerieA #SerieB x.com

