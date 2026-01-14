Palma Sampdoria adesso è ufficiale! Il difensore arriva in prestito dall’Udinese | il comunicato

La Sampdoria ha ufficializzato l’arrivo di Palma dall’Udinese, in prestito. Il club blucerchiato conferma il suo impegno nel rafforzare la rosa con giovani talenti, mantenendo la strategia di investire sul futuro. La comunicazione ufficiale fornisce tutti i dettagli sull’operazione, sottolineando l’importanza di questa scelta per il progetto della squadra.

del club blucerchiato con tutti i dettagli La Sampdoria continua a investire sul futuro, confermando la sua vocazione per la “linea verde” anche in questa finestra di mercato. Il club Blucerchiato ha ufficializzato un nuovo, interessante innesto per la retroguardia in vista . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

