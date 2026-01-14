Pagelle Inter Lecce | Pio Esposito uomo della Provvidenza salentini a viso aperto ma non basta VOTI

Le pagelle di Inter-Lecce offrono un'analisi dettagliata delle prestazioni dei protagonisti durante il recupero della 16ª giornata di Serie A 2025/26. Pio Esposito si distingue come figura determinante, mentre i salentini mostrano un atteggiamento combattivo senza però riuscire a ottenere il risultato sperato. Gli aggiornamenti sui voti sono in corso per offrire un quadro completo e preciso dell'incontro.

Pagelle Inter Lecce: i voti ai protagonisti del match, valido per il recupero della 16ª giornata di Serie A 202526 in aggiornamento.

PAGELLE INTER-LECCE 1-0: Pio Esposito è decisivo, male Diouf e disastro Mkhitaryan

Inter – Lecce 1-0 cronaca e highlights: Esposito firma l'allungo nerazzurro!

PAGELLE INTER 2-2 NAPOLI Milinkovic Savic 6,5 Beukema 5 Rrahmani 6 Juan Jesus 7 Di Lorenzo 5,5 McTominay 8 Lobotka 6 Spinazzola 6,5 Elmas 7 Højlund 7 Politano 6 Sostituti: Lang 6,5 Mazzocchi s.v Allenatore: Conte 6,5 Flavio Accardo #clubnap facebook

Pagelle #InterNapoli: tutti i voti della spettacolare sfida Scudetto x.com

