Le pagelle di Atalanta-Inter, pubblicate dalla Gazzetta dello Sport, evidenziano come Lautaro Martinez ed Esposito siano stati i protagonisti più apprezzati della partita. La valutazione di Bisseck, invece, riceve alcune critiche. Un'analisi obiettiva dei voti permette di comprendere le prestazioni individuali e le dinamiche di una sfida importante tra le due squadre.

Inter News 24 . Le valutazioni della rosea. Il day after della fondamentale vittoria di Bergamo celebra i protagonisti che hanno riportato l’Inter in vetta alla classifica. Secondo le pagelle stilate da La Gazzetta dello Sport, la palma del migliore in campo spetta indiscutibilmente a Lautaro Martinez. Il capitano argentino, autore della rete decisiva, si merita un 7 pieno per la freddezza mostrata nel momento clou. GOL LAUTARO – «Micidiale lince: sgattaiola senza lasciare tracce che riconducano a lui e mette la zampina sul gol che vale il primato». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pagelle Atalanta Inter, Lautaro ed Esposito dominano nei voti della Gazzetta: tirata d’orecchie per Bisseck

