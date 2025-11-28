Viale Italia colpo da 300mila euro in un appartamento | ladri si arrampicano sulle impalcature e svuotano la cassaforte

Hanno atteso il momento giusto dopo aver presumibilmente studiato il colpo nei minimi dettagli. E poi, approfittando di una serie di circostanze favorevoli, hanno agito indisturbati, svuotando completamente la cassaforte prima di darsi alla fuga con un bottino clamoroso. Circa 300mila euro in. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Viale Italia, colpo da 300mila euro in un appartamento: ladri si arrampicano sulle impalcature e svuotano la cassaforte

Approfondisci con queste news

SIAMO APERTI! In onore della festa natalizia di Noi di Viale Italia Domenica 30 Novembre il negozio sarà aperto dalle 16:00 alle 19:30! Vi aspettiamo numerosi! AZ S.A.S. Via Prov. Francesca Sud, 23/27 56022 Castelfranco di Sotto (PI) Tel. 0571/48 - facebook.com Vai su Facebook

Colpo da 300mila euro, in manette il rapinatore - Nella tarda serata di mercoledì, gli agenti della sezione Contrasto al crimine diffuso della Squadra mobile, ... Scrive ilgiorno.it

Strappa Rolex da 300mila euro a manager turco: arrestato in 24 ore - Un manager turco è stato aggredito all’ingresso dell’hotel in viale Bligny, a Milano, mentre era con la figlia: gli hanno strappato dal polso un orologio da 300mila euro. Da notizie.tiscali.it