Viale Italia colpo da 300mila euro in un appartamento | ladri si arrampicano sulle impalcature e svuotano la cassaforte

Livornotoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hanno atteso il momento giusto dopo aver presumibilmente studiato il colpo nei minimi dettagli. E poi, approfittando di una serie di circostanze favorevoli, hanno agito indisturbati, svuotando completamente la cassaforte prima di darsi alla fuga con un bottino clamoroso. Circa 300mila euro in. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

viale italia colpo da 300mila euro in un appartamento ladri si arrampicano sulle impalcature e svuotano la cassaforte

© Livornotoday.it - Viale Italia, colpo da 300mila euro in un appartamento: ladri si arrampicano sulle impalcature e svuotano la cassaforte

Approfondisci con queste news

Colpo da 300mila euro, in manette il rapinatore - Nella tarda serata di mercoledì, gli agenti della sezione Contrasto al crimine diffuso della Squadra mobile, ... Scrive ilgiorno.it

Strappa Rolex da 300mila euro a manager turco: arrestato in 24 ore - Un manager turco è stato aggredito all’ingresso dell’hotel in viale Bligny, a Milano, mentre era con la figlia: gli hanno strappato dal polso un orologio da 300mila euro. Da notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Viale Italia Colpo 300mila