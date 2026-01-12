Annabella Martinelli scomparsa da Padova ultime notizie | ricerche a Teolo tutte le ipotesi al vaglio

Sono ancora in corso le ricerche di Annabella Martinelli, scomparsa da Padova il 6 gennaio. Le forze dell’ordine stanno esaminando tutte le ipotesi, con attività di ricerca concentrate anche a Teolo. Fino a questo momento, non ci sono aggiornamenti certi sulla sua ubicazione. La vicenda rimane sotto attenzione, mentre si attendono ulteriori sviluppi.

Bologna, 12 gennaio 2026 - Ancora non si hanno notizie di Annabella Martinelli, scomparsa da Padova il 6 gennaio. Tutte le ipotesi investigative sono al vaglio, da parte della Procura della repubblica di Padova. E’ il sesto giorno che della ragazza, che ha 22 anni e studia Giurisprudenza a Bologna, si sono perse le tracce. Soccorso alpino Veneto, Vigili del fuoco, Protezione civile e forze dell'ordine la stanno cercando nella zona di Teolo (Padova), sui colli Euganei. Qui, a bordo strada, è stata ritrovata la sua bici, una citybike da donna viola con il cestino. Allo stato, secondo quanto si è appreso dalle fonti investigative, non sono emersi elementi che facciano ipotizzare responsabilità di terzi nella perdita delle tracce della ragazza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

