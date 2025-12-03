Madonna per celebrare il 30° anniversario di Bedtime Stories – The Untold Chapter esce una nuova versione con demo e rarità

NEW YORK – “Bedtime Stories – The Untold Chapter”, l’Ep di otto tracce per celebrare il 30° anniversario di “Bedtime Stories” di Madonna, è ora disponibile. La raccolta include demo iniziali, versioni alternative e rarità che ripercorrono l’evoluzione del sound influenzato dall’R&B di “Bedtime Stories”. E così “Bedtime Stories – The Untold Chapter” è disponibile in vinile nero in edizione limitata e in digitale. Gli ordini in vinile nero su Madonna.com e Rhino.com includono un set esclusivo di cartoline. È disponibile anche un’edizione deluxe in 2 CD, contenente l’album originale “Bedtime Stories” e il nuovo Ep, insieme a un booklet di 20 pagine con testi e illustrazioni. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

