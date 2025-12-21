Un orso marsicano è stato investito e ucciso in Abruzzo | è un giovane maschio

Un giovane orso marsicano è stato investito e ucciso sulla SS Sora-Avezzano, in Abruzzo. Questo episodio evidenzia le sfide della convivenza tra fauna selvatica e infrastrutture umane, un problema che riguarda questa specie già a rischio di estinzione. La tutela dell’orso marsicano richiede interventi mirati per prevenire simili incidenti e preservare il suo habitat naturale.

