Nella notte, un orso bruno marsicano di circa 150 kg è stato investito e ucciso lungo la statale 690 Avezzano-Sora, nella frazione di San Vincenzo Valle Roveto, in provincia dell'Aquila. L’episodio evidenzia le problematiche legate alla presenza di questa specie protetta nelle aree di confine tra natura e insediamenti umani.

AGI - Un orso bruno marsicano del peso di circa 150 chilogrammi, è morto investito nella notte scorsa mentre attraversava la carreggiata della statale 690 Avezzano-Sora, nota ai più come superstrada del Liri nella frazione di San Vincenzo Valle Roveto (L'Aquila). Alla guida dell'auto che ha investito l'animale, una giovane del posto, poi tamponata da un secondo veicolo che viaggiava dietro di lei. Entrambi i conducenti, feriti lievemente, sono scesi dagli abitacoli e si sono trovati di fronte, steso sull'asfalto, un giovane orso maschio di grossa taglia senza vita. L'orso ha attreversato all'improvviso. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Orso marsicano di 150 kg investito e ucciso in Abruzzo

Leggi anche: Un orso marsicano è stato investito e ucciso in Abruzzo: è un giovane maschio

Leggi anche: Giovane orso marsicano investito e ucciso sulla statale Sora-Avezzano: aveva tra 4 e 6 anni

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

L'orso Juan Carrito torna a Roccaraso, ha lasciato i boschi dopo 18 giorni - Simbolo del Parco dell’Abruzzo, l’orso bruno marsicano maschio adulto pesa tra i 140 e i 210 kg ed una lunghezza massima di 180 cm. tg24.sky.it

'Bentornato orso gentile', ecco la settimana dell'orso marsicano - Dal 2 al 6 agosto nei paesi del Parco Nazionale della Maiella tante attività di informazione e intrattenimento per approfondire la conoscenza dell'orso bruno marsicano. ansa.it

La morte dell'orso Juan Carrito, una tragedia annunciata - Il giovane alla guida del veicolo e la sua fidanzata fortunatamente sono rimasti illesi nell'impatto. repubblica.it

Finalmente la libertà Il PNALM annuncia il rilascio in natura di Nina , l’orsetta recuperata a primavera probabilmente abbandonata dalla madre. La sfida più dura per il suo pieno recupero alla popolazione di orso marsicano inizia adesso e noi , ringrazian - facebook.com facebook

Task force per attività di tutela dell'orso bruno marsicano x.com