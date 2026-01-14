L’emergenza presso il PS ‘San Pio’ di Pontelandolfo richiede interventi immediati, come sottolineato dall’Ordine dei Medici. La loro presenza al tavolo di confronto si inserisce nel rispetto dell’articolo 32 della Costituzione, che tutela il diritto alla salute. È fondamentale affrontare con urgenza le criticità del presidio per garantire servizi sanitari efficaci e accessibili a tutta la comunità.

Tempo di lettura: 4 minuti La presenza dell’Ordine dei Medici al tavolo organizzato a Pontelandolfo, “ha risposto ad un mandato istituzionale che trova fondamento nell’articolo 32 della Costituzione. L’Ordine dei Medici infatti, è un ente pubblico non economico che opera quale organo sussidiario dello Stato, istituito per il perseguimento di finalità di interesse generale connesse alla tutela della salute pubblica”. Lo scrive in una nota l’Ordine dei Medici di Benevento. “L’Ordine è strutturalmente e funzionalmente estraneo alla dialettica politica: è chiamato ad intervenire prima del conflitto politico, segnalando criticità che incidono sulla qualità e sicurezza delle cure e sulla salvaguardia del corretto esercizio della professione medica, affinché le istituzioni competenti possano assumere decisioni consapevoli ed informate. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Emergenza PS ‘San Pio’, l’Ordine dei Medici: “La salute non aspetta. Serve azione immediata”

Leggi anche: Emergenza PS al San Pio, Rubano alla Morgante: “Criticità non più rinviabile, servono interventi immediati”

Leggi anche: Il Direttore Generale del ‘San Pio’ in visita all’Ordine dei Medici, Morgante: “Quasi pronto il nuovo Pronto Soccorso”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Emergenza influenza. Carenza personale sanitario, l’ordine dei medici lancia l’allarme facebook