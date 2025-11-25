Nuove frontiere terapeutiche per la salute dell’anziano | vertice nella sede dell' Ordine dei medici
L’Azienda Ospedaliera “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta organizza giovedì 27 novembre il Congresso “Uptodate Geriatria Casertana”, un’importante occasione di aggiornamento e confronto sulle nuove frontiere terapeutiche e sulla gestione multidisciplinare delle patologie dell’anziano. 🔗 Leggi su Casertanews.it
News recenti che potrebbero piacerti
Trattamento del mieloma e nuove frontiere terapeutiche. A Salerno riuniti i maggiori esperti nel campo dell'ematologia Il meeting “Current Opinions, Advances, Controversies in Hematology – Updates in Multiple Myeloma”, svoltosi il 24 novembre 2025 nello - facebook.com Vai su Facebook
La sfida generazionale e le nuove frontiere dello snowboard femminile Anna Gasser a cuore aperto nel nuovo episodio di Off the Pitch ? Guarda qui youtu.be/YtyCIhilmQE Vai su X
Salute e benessere psicofisico dell’anziano: focus sulle nuove frontiere terapeutiche - Nell’attuale contesto demografico di crescente invecchiamento della popolazione, le nuove frontiere terapeutiche e la gestione multidisciplinare ... Si legge su msn.com
Salute e benessere psicofisico dell’anziano a Caserta - Nell’attuale contesto demografico di crescente invecchiamento della popolazione, le nuove frontiere terapeutiche e la gestione multidisciplinare delle ... Scrive napolivillage.com
Congresso UPTODATE Geriatria Casertana, nuove frontiere per il benessere psicofisico dell’anziano - Scopri tutti i dettagli riguardo Congresso UPTODATE Geriatria Casertana, nuove frontiere per il benessere psicofisico dell’anziano . Da casertaweb.com