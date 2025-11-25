Nuove frontiere terapeutiche per la salute dell’anziano | vertice nella sede dell' Ordine dei medici

Casertanews.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Azienda Ospedaliera “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta organizza giovedì 27 novembre il Congresso “Uptodate Geriatria Casertana”, un’importante occasione di aggiornamento e confronto sulle nuove frontiere terapeutiche e sulla gestione multidisciplinare delle patologie dellanziano. 🔗 Leggi su Casertanews.it

