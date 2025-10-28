Trovato un ordigno bellico della seconda guerra mondiale | scuole chiuse e viabilità sospesa oggi a Castelforte
ABBONATI A DAYITALIANEWS Un residuato della Seconda guerra mondiale è stato rinvenuto in via Pozzillo a Castelforte. L’allarme è scattato quando gli operai di Acqualatina, impegnati nei lavori sulla rete fognaria, lo hanno trovato per caso. Le misure urgenti disposte dal Comune. Su ordinanza del sindaco Angelo Felice Pompeo, è stata transennata la zona e bloccata la circolazione veicolare e pedonale. Sono state chiuse le scuole Tallini e Fusco, in attesa degli sviluppi operativi. Intervento degli artificieri. La rimozione dell’ordigno sarà eseguita dagli artificieri dell’Esercito. Le restrizioni resteranno in vigore fino al completamento delle operazioni, per garantire la sicurezza pubblica. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
