Orban denuncia un’Europa arrogante, evidenziando come Bruxelles abbia raggiunto il suo massimo livello di prepotenza. Secondo il leader ungherese, i burocrati europei minacciano di impedire il ritorno a casa dei cittadini finché non verrà risolto il nodo dei finanziamenti all’Ucraina. Una presa di posizione forte che mette in discussione i rapporti tra istituzioni comunitarie e nazioni membri, sollevando interrogativi sulla direzione dell’Unione.

© Imolaoggi.it - Orban: “L’arroganza di Bruxelles al suo apice”

''I burocrati giurano che non ci sarà permesso di tornare a casa finché non sarà risolto il problema del finanziamento dell'Ucraina''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

