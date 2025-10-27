Orban sfida Bruxelles | L’Ue non conta nulla E corteggia Trump per la pace ucraina
Il premier ungherese Viktor Orban, in visita a Roma, ha lanciato un duro attacco all’Unione europea, definendola irrilevante nella risoluzione della guerra in Ucraina, e ha annunciato un imminente incontro con Donald Trump per spingere alla revoca delle sanzioni contro la Russia, mentre discuteva di pace e economia con leader italiani e vaticani. Orban, conversando con giornalisti a margine degli appuntamenti, ha sottolineato come l’Europa sia stata esclusa dai negoziati, lasciando il campo a Stati Uniti e Russia. “Abbiamo appaltato agli americani e ai russi la possibilità di risolvere la guerra”, ha dichiarato, aggiungendo che l’Ue “non conta nulla” e “è totalmente fuori dai giochi”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
