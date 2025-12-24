Zona industriale chiusa al transito la strada in corrispondenza della rotatoria Porte di Catania per lavori ferroviari
Su richiesta di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs Italiane), è stata emanata una ordinanza di viabilità, relativa alla regolamentazione del traffico veicolare e pedonale nell’area esterna al centro abitato di Catania, in corrispondenza della rotatoria “Porte di Catania”.L’ordinanza, emessa. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche: Dopo le abbondanti piogge cede un pino in zona stadio, strada chiusa al transito
Leggi anche: Lavori alla biblioteca, si sposta la gru: strada chiusa al transito, cambia la viabilità
Strada di Casale, al via i lavori di posa dei sottoservizi con chiusura al transito del tratto dal cimiero al depuratore da lunedì 29 dicembre al 18 aprile 2026; MALTEMPO, ANAS: DALLE 20 DI OGGI CHIUSA AL TRANSITO LA STRADA STATALE 21 “DEL COLLE DELLA MADDALENA” DA ARGENTERA AL CONFINE DI STATO (CN); Portale - Castel Maggiore, chiusura al transito della SP 87 Nuova Galliera il 21/12/2025; Chiusura Anello ferroviario, II Fase, tratta Politeama – Notarbartolo. Proroga chiusura al transito tratto di via Malaspina fino al 18 dicembre 2025 – Città di Palermo.
Nella zona industriale di Viareggio spunta una bisca clandestina: in 12 nei guai - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.