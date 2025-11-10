Dopo le abbondanti piogge cede un pino in zona stadio strada chiusa al transito
LECCE – Un albero di pino è caduto questa mattina in via Siracusa, all’altezza di piazzale Livorno, lembo di periferia cittadina a poca distanza dallo stadio.La strada, dalla quale si accede anche al Centro servizi per le famiglie dell’Ambito territoriale sociale, è stata momentaneamente chiusa. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
