Dopo le abbondanti piogge cede un pino in zona stadio strada chiusa al transito

Lecceprima.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE – Un albero di pino è caduto questa mattina in via Siracusa, all’altezza di piazzale Livorno, lembo di periferia cittadina a poca distanza dallo stadio.La strada, dalla quale si accede anche al Centro servizi per le famiglie dell’Ambito territoriale sociale, è stata momentaneamente chiusa. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

