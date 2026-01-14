AGI - Il dilettante Jordan Smith vince il torneo "One Point Slam" che ha divertito il pubblico di Melbourne. Sessantaquattro giocatori al via, pro e amatori, in sfide da un solo punto. In campo anche i big del tennis mondiale: il numero 1 Carlos Alcaraz e il numero 2 Jannik Sinner, ma anche tanti altri campioni, vecchie glorie e semplici amatori. Tra risate, grandi colpi e improbabili tentativi, il torneo ha appassionato il pubblico sugli spalti. Lo spagnolo Alcaraz è stato eliminato agli ottavi dalla greca Maria Sakkari, mentre Sinner si è arreso, sbagliando la battuta, a Jordan Smith, ovvero il vincitore del torneo. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - "One Point Slam" di Melbourne, Sinner battuto dal dilettante Jordan Smith

Leggi anche: Sinner battuto dal dilettante Jordan Smith al One Point Slam di Melbourne

Leggi anche: Jordan Smith, chi è il dilettante che ha battuto Sinner e vinto il Million Dollar One Point Slam

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Sinner al Million Dollar One Point Slam: l’evento più folle della pre-season!; Australian Open 2026: tutto sul Million Dollar 1 Point Slam; 1 Point Slam, cos'è e come funziona l'evento pre Australian Open 2026: regole, partecipanti e formula. Presenti Sinner e Alcaraz; Sinner e Alcaraz mercoledì al Million $ 1 Point.

Sinner perde agli ottavi, Jordan Smith vince il Million Dollar One Point Slam - Sinner al Million Dollar One Point Slam: l'orario delle partite, il risultato in diretta e gli aggiornamenti live ... fanpage.it