Jordan Smith chi è il dilettante che ha battuto Sinner e vinto il Million Dollar One Point Slam

Il 14 gennaio 2026 si è disputato il Million Dollar One Point Slam, un torneo di esibizione che ha visto sfidarsi alcuni dei più noti professionisti del tennis, tra cui Sinner, Alcaraz e Swiatek. Inaspettatamente, a conquistare il titolo è stato Jordan Smith, un dilettante che ha sorpreso tutti battendo campioni affermati e portando a casa il premio di un milione di dollari australiani.

Sinner, Alcaraz, Zverev, Medvedev, ma anche Gauff, Swiatek, Paolini e Anisimova. Sono solo alcuni dei professionisti che hanno partecipato, oggi 14 gennaio 2026, al Million Dollar One Point Slam, un evento di esibizione che alla vigilia degli Australian Open – che scatteranno domenica 18 – ha messo in palio 1 milione di dollari australiani per il vincitore. Semplice il format: tabellone a eliminazione diretta e partite con un solo punto. Presenti sia tennisti professionisti sia alcuni dilettanti locali ed è proprio uno di questi ultimi ad aver staccato il ricchissimo assegno. Si tratta di Jordan Smith, 29enne amatore che sul proprio cammino ha eliminato, tra gli altri, l'altoatesino numero due del ranking Atp e l'americana Anisimova, quarta nella classifica Wta.

