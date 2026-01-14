Omicidio Sergiu Tarna arrestato il complice del vigile urbano I sospetti sul rapimento e l’esecuzione con un colpo alla tempia

È stato arrestato il presunto complice di Riccardo Salvagno, l’agente della polizia locale accusato dell’omicidio di Sergiu Tarna. Le indagini hanno portato alla scoperta di dettagli sul rapimento e sull’esecuzione, avvenuta con un colpo alla tempia. L’arresto si inserisce in un quadro investigativo volto a fare luce sui motivi e sulle responsabilità dell’evento, contribuendo a chiarire le dinamiche di quanto accaduto.

È stato arrestato il presunto complice di Riccardo Salvagno, il 40enne agente della polizia locale reo confesso dell’omicidio di Sergiu Tarna. I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Venezia hanno fermato un 38enne residente a Spinea. L’uomo ha precedenti di polizia ed è ritenuto responsabile, in concorso con Salvagno, dell’omicidio del ragazzo moldavo. Sergiu Tarna, 25 anni, è stato trovato morto lo scorso 31 dicembre in un campo agricolo di Malcontenta di Mira, nel Veneziano. Il ragazzo era stato freddato sul posto con un colpo di pistola alla tempia. Sul complice 38enne ci sarebbe un «solido e grave quadro indiziario», secondo gli inquirenti che hanno accertato innanzitutto la sua partecipazione al rapimento di Tarna. 🔗 Leggi su Open.online

