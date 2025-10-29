Nova Milanese (Monza Brianza), 29 ottobre 2025 - La Corte di Assise di Monza ha condannato a 23 anni di carcere, poi 5 anni di struttura psichiatrica giudiziaria e 3 anni di libertà vigilata Giuseppe Caputo, il 62enne che il 24 ottobre 2024 ha ucciso con 13 coltellate sul pianerottolo della loro abitazione a Nova Milanese la cognata 63enne Giovanna Chinnici, intervenuta per difendere dai fendenti la figlia Greta che stava salendo le scale della casa plurifamiliare per rientrare nella sua abitazione ed è stata aggredita dallo zio. Giovanna Chinnici massacrata a coltellate sul pianerottolo. La giustificazione: “Volevano farci morire lentamente” L'uomo, imputato di omicidio volontario e tentato omicidio, si trova ricoverato nella struttura psichiatrica giudiziaria di Castiglione delle Stiviere perché ritenuto infermo totale di mente dalla perizia psichiatrica disposta dopo l'arresto dalla Procura di Monza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Uccise la cognata Giovanna Chinnici a Nova Milanese: 23 anni di carcere a Giuseppe Caputo