Uccise la cognata Giovanna Chinnici a Nova Milanese | 23 anni di carcere a Giuseppe Caputo
Nova Milanese (Monza Brianza), 29 ottobre 2025 - La Corte di Assise di Monza ha condannato a 23 anni di carcere, poi 5 anni di struttura psichiatrica giudiziaria e 3 anni di libertà vigilata Giuseppe Caputo, il 62enne che il 24 ottobre 2024 ha ucciso con 13 coltellate sul pianerottolo della loro abitazione a Nova Milanese la cognata 63enne Giovanna Chinnici, intervenuta per difendere dai fendenti la figlia Greta che stava salendo le scale della casa plurifamiliare per rientrare nella sua abitazione ed è stata aggredita dallo zio. Giovanna Chinnici massacrata a coltellate sul pianerottolo. La giustificazione: “Volevano farci morire lentamente” L'uomo, imputato di omicidio volontario e tentato omicidio, si trova ricoverato nella struttura psichiatrica giudiziaria di Castiglione delle Stiviere perché ritenuto infermo totale di mente dalla perizia psichiatrica disposta dopo l'arresto dalla Procura di Monza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche questi approfondimenti
Duplice omicidio di Serranova, l'87enne Cosimo Calò condannato a 27 anni: uccise fratello e cognata Vai su Facebook
Serranova, uccise il fratello e la cognata per eredità contesa: l'87enne Cosimo Calò condannato a 27 anni - X Vai su X
Uccise la cognata Giovanna Chinnici a Nova Milanese: 23 anni di carcere a Giuseppe Caputo - Nell'ottobre del 2024 il 62enne ha ammazzato la donna con 13 coltellate sul pianerottolo della loro abitazione. Lo riporta ilgiorno.it
Uccise la cognata Giovanna Chinnici a Nova Milanese, la nuova perizia: è solo seminfermo di mente - Chiesta la condanna a 20 anni di reclusione e 10 anni di residenza psichiatrica per l'esecuzione della misura di sicurezza sulla pericolosità sociale ... Come scrive ilgiorno.it
Uccise a coltellate la cognata per un parcheggio: la nuova perizia su Giuseppe Caputo e le liti in famiglia - Ha ucciso la cognata a coltellate, lasciandola in una pozza di sangue sulle scale della palazzina che condivideva con tutta la famiglia a Nova Milanese, per un parcheggio condominiale. fanpage.it scrive