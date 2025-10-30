Omicidio Chinnici | condannato il cognato e oltre 800mila euro di risarcimento per i familiari
Risarcimento di oltre 800mila euro per i familiari e 5 anni di custodia in una struttura psichiatrica. È questo quello che ieri, mercoledì 29 ottobre, hanno sentenziato i giudici della Corte d’Assise di Monza, per il processo che ha visto finire alla sbarra Giuseppe Caputo che un anno fa, a Nova. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Condannato a 23 anni Giuseppe Caputo, l'uomo che un anno fa uccise la cognata Giovanna Chinnici. Riconosciuta la seminfermità mentale, ma non la totale incapacità di intendere e volere. Vai su Facebook
Uccise la cognata Giovanna Chinnici a Nova Milanese: 23 anni di carcere a Giuseppe Caputo - Nell'ottobre del 2024 il 62enne ha ammazzato la donna con 13 coltellate sul pianerottolo della loro abitazione. Come scrive ilgiorno.it