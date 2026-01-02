Proteste in Iran | diverse persone sono state uccise

Le proteste in Iran, scoppiate il 28 dicembre, sono tra le più significative degli ultimi anni, in risposta alla difficile crisi economica e alla morte di Masha Amini nel 2022. Purtroppo, durante queste manifestazioni sono stati segnalati anche alcuni decessi. La situazione evidenzia le tensioni sociali e politiche che attraversano il paese, richiedendo attenzione e analisi approfondite.

Diverse persone sono state uccise nelle proteste in Iran contro la grave crisi economica. Le proteste, iniziate il 28 dicembre, sono le più grandi dai tempi del movimento Donne, Vita e Libertà, in seguito alla morte, avvenuta nel 2022, della donna curda-iraniana Masha Amini, mentre era in custodia della polizia.

