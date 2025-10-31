In Tanzania l’opposizione sostiene che 700 persone sono state uccise nelle proteste contro il governo

Circa settecento persone sono state uccise nelle proteste antigovernative in Tanzania, secondo il principale partito di opposizione del paese dell’Africa orientale. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - In Tanzania l’opposizione sostiene che 700 persone sono state uccise nelle proteste contro il governo

