In Tanzania l’opposizione sostiene che 700 persone sono state uccise nelle proteste contro il governo

Internazionale.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Circa settecento persone sono state uccise nelle proteste antigovernative in Tanzania, secondo il principale partito di opposizione del paese dell’Africa orientale. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

In Tanzania l'opposizione sostiene che 700 persone sono state uccise nelle proteste contro il governo

tanzania l8217opposizione sostiene 700Tanzania, scontri e violenze dopo le elezioni: 700 morti | VIDEO - Stando alla stima, non confermata da fonti governative, le vittime sarebbero 350 solo a Dar es Salaam. Si legge su dire.it

