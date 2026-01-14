Oggi l' esecuzione di Erfan Gli ayatollah sfidano Trump | il punto di non ritorno

Oggi si segnala l'esecuzione di Erfan in Iran, mentre gli ayatollah affrontano le proteste crescenti contro il regime. Le manifestazioni, accompagnate da violenze e repressioni, proseguono da giorni, con blackout totale di internet e un bilancio di vittime ancora incerto. La situazione riflette una fase critica per il paese, segnando uno dei momenti più difficili dalla nascita della Repubblica islamica nel 1979.

Continuano le proteste in Iran conro il regime degli ayatollah che reprime il dissenso nel sangue: le stime degli organismi indipendenti riportano migliaia di vittime mentre il Paese entra nel sesto giorno di blackout totale di internet, un dato che non può che rappresentare un'ulteriore conferma del fatto che la Repubblica islamica stia attraversando le ore più drammatiche dalla sua fondazione nel 1979. Quella che era iniziata come una serie di proteste isolate si è trasformata, in poco più di tre settimane, in una sollevazione popolare di portata nazionale che mette seriamente a rischio la sopravvivenza del sistema teocratico guidato da Ali Khamenei.

Iran, il manifestante Erfan Soltani condannato a morte: rischia l'esecuzione oggi - "Con un processo estremamente rapido, nel giro di soli due giorni, il tribunale ha emesso una condanna a morte", ha detto il parente, aggiungendo che alla famiglia è stato comunicato che l'esecuzione ... tg.la7.it

