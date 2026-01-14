Oggi si svolge un vertice sulla Groenlandia, senza la partecipazione dell'Unione Europea. La questione principale riguarda l'intenzione di Donald Trump di acquisire l'isola, di proprietà danese, sollevando tensioni diplomatiche. Alla Casa Bianca, il ministro degli Esteri danese Mette Frederiksen ha commentato che

Tensione massima per la volontà di Trump di annettere l’isola artica di proprietà danese. Alla Casa Bianca i ministri degli Esteri Mette Frederiksen: «Non si può comprare un popolo». Congresso Usa: i repubblicani presentano una legge per autorizzare i negoziati. Oggi è in programma a Washington il vertice più delicato delle ultime settimane sul dossier Groenlandia, con i ministri degli Esteri di Stati Uniti, Danimarca e, appunto, Groenlandia riuniti alla Casa Bianca insieme al vicepresidente americano J.D. Vance. Un appuntamento tanto atteso, ma che avrà luogo in un clima di crescente tensione, dopo che Copenaghen e Nuuk hanno denunciato apertamente le pressioni esercitate da Washington sull’isola artica. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Oggi il vertice sulla Groenlandia. Senza Ue

Leggi anche: Consiglio Ue sugli asset russi, von der Leyen: “Non lasceremo il vertice senza soluzione”. Tusk: “Soldi oggi o sangue domani”

Leggi anche: Il premier della Groenlandia a muso duro con Trump: «Preferiamo l’Ue agli Usa». Doppio vertice a Bruxelles e Washington sul futuro dell’isola

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Meloni con i leader europei si smarca da Trump: «Spetta solo a Danimarca e Groenlandia decidere sui loro territori; Groenlandia, il premier: non vogliamo far parte degli Usa. La leader danese: «Il peggio deve ancora venire». Oggi il vertice alla Casa Bianca con Vance; «Scegliamo Danimarca e Ue», il premier della Groenlandia schiera l’isola contro gli Usa di Trump; Caos su Kiev, Venezuela e Groenlandia. Meloni convoca il vertice con Salvini e Tajani.

Groenlandia, Danimarca: "Rafforzeremo nostra presenza militare". Oggi vertice alla Casa Bianca con Vance - Il ministro della Difesa Poulsen: "Ci concentreremo anche maggiormente all'interno della Nato per effettuare più esercitazioni e per una maggiore presenza della Nato nell'Artico" La Danimarca ''contin ... adnkronos.com