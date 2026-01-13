Il premier della Groenlandia a muso duro con Trump | Preferiamo l’Ue agli Usa Doppio vertice a Bruxelles e Washington sul futuro dell’isola

Il recente confronto tra il premier della Groenlandia e Donald Trump ha messo in evidenza le preferenze dell’isola verso l’Europa rispetto agli Stati Uniti. Durante i vertici a Bruxelles e Washington, il governo groenlandese ha ribadito la propria scelta strategica, sottolineando l’importanza di mantenere rapporti più stretti con l’Unione Europea. Questa posizione riflette le priorità di un’area autonoma che punta a rafforzare le proprie relazioni internazionali.

Meglio l’Europa o gli Stati Uniti? Se tutto dovesse ridursi a una scelta di questo genere, il governo autonomo della Groenlandia non avrebbe alcun dubbio sulla strada che vuole percorrere. «Se dobbiamo scegliere adesso, scegliamo la Danimarca, la Nato, l’Unione europea. La Groenlandia non è in vendita, non vuole essere comprata dagli Stati Uniti e non vuole essere controllata dagli Stati Uniti», ha ribadito oggi in tono perentorio Jans-Frederik Nielsen, leader del governo autonomo groenlandese. Lo spettro di un intervento militare degli Usa. L’ennesima presa di posizione arriva mentre Donald Trump continuano a insistere sulla necessità per gli Stati Uniti di prendere il controllo dell’isola, con le buone o con le cattive, agitando lo spettro di un possibile intervento di Russia e Cina, che metterebbe a repentaglio la sicurezza strategica di Washington. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Groenlandia, Trump e il messaggio all’Ue: “Controllo Usa serve anche a Bruxelles” Leggi anche: Groenlandia e Danimarca chiedono vertice con Rubio. La Ue a Trump: "È Nato, confini inviolabili"| Bildt: "Rischio di un'azione Usa" Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. L'importanza strategica della Groenlandia, perché Trump vuole annetterla agli Usa Il Premier della #Groenlandia: lavoreremo con la #Nato per aumentare la difesa x.com Il Premier della Groenlandia: lavoreremo con la Nato per aumentare la difesa - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.