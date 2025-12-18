Consiglio Ue sugli asset russi von der Leyen | Non lasceremo il vertice senza soluzione Tusk | Soldi oggi o sangue domani

Il Consiglio europeo di Bruxelles si apre in un clima di tensione e sfide crescenti. Con discussioni intense sugli asset russi e le parole decise di von der Leyen e Tusk, l’Europa si prepara a affrontare decisioni cruciali per il futuro. La diplomazia si gioca il suo ruolo tra tensioni e impegni, con la speranza di trovare soluzioni condivise in un contesto internazionale in rapido mutamento.

© Quotidiano.net - Consiglio Ue sugli asset russi, von der Leyen: “Non lasceremo il vertice senza soluzione”. Tusk: “Soldi oggi o sangue domani” Roma, 18 dicembre 2025 – I leader europei riuniti a Bruxelles oggi e domani per un Consiglio europeo che si preannuncia difficile. Sul tavolo la questione più critica: gli aiuti all’Ucraina e gli asset russi. Ai lavori partecipa anche Zelensky. La proposta messa sul tavolo dalla Commissione per l'uso dei beni russi come base per il prestito Ue a sostegno di Kiev trova l'opposizione di alcuni Stati, a partire dal Belgio, che teme 'ritorsioni' nei confronti della finanziaria Euroclear, che detiene il 90% degli asset di Mosca congelati e che ammontano a circa 185 miliardi. Anche Italia, Malta e Bulgaria hanno espresso forti perplessità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net Leggi anche: Von der Leyen: Uso asset russi per riparazione Ucraina soluzione più efficace, ma c'è alternativa – Il video Leggi anche: Il vertice Ue sugli asset russi. Tusk: "Soldi oggi o sangue domani" La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. L'UE stringe sull'utilizzo degli asset russi. Dombrovskis: Euroclear potrà compensare i sequestri; Vertice Ue decisivo sugli asset russi, ma si aprono spiragli per debito in comune; Asset russi congelati, per usarli è determinante l’ultimo Consiglio Ue dell’anno; L'Unione Europea congela a tempo indeterminato i beni della Russia e manda un primo potente messaggio a Putin e a Trump. Consiglio Ue sugli asset russi, von der Leyen: "Non lasceremo il vertice senza soluzione". Tusk: "Soldi oggi o sangue domani" - È in corso a Bruxelles il summit dei 27: tra i nodi più spinosi l’uso dei beni di Mosca congelati per finanziare gli aiuti all’Ucraina . msn.com

Si apre il Consiglio europeo, Von der Leyen: 'Il rischio sugli asset russi deve essere condiviso da tutti' - La presidente della Commissione Ue all'arrivo al vertice: 'Non lo lasceremo senza una soluzione per finanziamenti a Kiev'. ansa.it

Cosa sono gli asset russi e come l’Ue vuole usarli per finanziare l’Ucraina - Il Consiglio dell’Unione europea voterà un prestito fondamentale per l’Ucraina: 90 miliardi di euro che garantiti con gli asset russi ... quifinanza.it

Meloni verso il Consiglio Ue: “Niente forzature sugli asset russi” - facebook.com facebook

#Orban: la confisca degli asset russi non è più nell’agenda del Consiglio Ue x.com

