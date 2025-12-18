Consiglio Ue sugli asset russi von der Leyen | Non lasceremo il vertice senza soluzione Tusk | Soldi oggi o sangue domani

Il Consiglio europeo di Bruxelles si apre in un clima di tensione e sfide crescenti. Con discussioni intense sugli asset russi e le parole decise di von der Leyen e Tusk, l’Europa si prepara a affrontare decisioni cruciali per il futuro. La diplomazia si gioca il suo ruolo tra tensioni e impegni, con la speranza di trovare soluzioni condivise in un contesto internazionale in rapido mutamento.

Roma, 18 dicembre 2025 – I leader europei riuniti a Bruxelles oggi e domani per un Consiglio europeo che si preannuncia difficile. Sul tavolo la questione più critica: gli aiuti all’Ucraina e gli asset russi. Ai lavori partecipa anche Zelensky.  La proposta messa sul tavolo dalla Commissione per l'uso dei beni russi come base per il prestito Ue a sostegno di Kiev trova l'opposizione di alcuni Stati, a partire dal Belgio, che teme 'ritorsioni' nei confronti della finanziaria Euroclear, che detiene il 90% degli asset di Mosca congelati e che ammontano a circa 185 miliardi. Anche Italia, Malta e Bulgaria hanno espresso forti perplessità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

