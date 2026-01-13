Rolando Nannicini Domani i funerali in Collegiata a Montevarchi

Domani si terranno i funerali di Rolando Nannicini, ex sindaco di Montevarchi ed ex deputato, nella Collegiata della città. La sua scomparsa, avvenuta questa mattina, ha suscitato cordoglio tra cittadini e istituzioni. Nannicini, 79 anni, ha lasciato un importante contributo nel contesto locale e nazionale. La cerimonia sarà un momento di commiato per ricordare la sua figura pubblica e il ruolo svolto nella comunità.

Arezzo, 13 gennaio 2026 – Ha destato profondo cordoglio in tutta la vallata e non solo la scomparsa di Rolando Nannicini, già sindaco di Montevarchi ed ex deputato della Repubblica Italiana, morto questa mattina alle 6:30 all'età di 79 anni. Nannicini era malato da tempo e nelle ultime settimane le sue condizioni di salute si erano aggravate. Dopo un iniziale ricovero presso l'ospedale San Donato di Arezzo, Nannicini era stato trasferito alla struttura di Santa Maria alla Gruccia, dove si è spento circondato dall'affetto dei familiari, in primis dalla moglie Stefania e dal figlio Tommaso. La salma si trova alla camera mortuaria del presidio sanitario valdarnese; i funerali si terranno domani alle 14:30 nella Collegiata di Montevarchi, mentre la cremazione avverrà successivamente a Firenze.

