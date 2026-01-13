Morto Rolando Nannicini ex sindaco di Montevarchi Eletto tre volte in Parlamento

È deceduto Rolando Nannicini, ex sindaco di Montevarchi e parlamentare, eletto tre volte. Nato nel 1944, ha ricoperto incarichi politici di rilievo, rappresentando partiti come Ulivo e Pd, con radici nel Pds e Ds. La sua figura ha segnato la vita politica locale e nazionale, lasciando un patrimonio di esperienza e impegno civico.

Aveva 79 anni. Era stato eletto tre volte al Parlamento per Ulivo e Pd, proveniva da Pds e Ds L'articolo proviene da Firenze Post. Addio a Rolando Nannicini. Con lui se ne va un pezzo di storia della politica valdarnese. Si è infatti spento dopo una lunga malattia, questa mattina alle 6:30 all'ospedale di Santa Maria alla Gruccia Rolando Nannicini.

Morte Rolando Nannicini, il cordoglio del presidente Giani - Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Rolando Nannicini, spentosi questa mattina all’età di 80 anni dopo una lunga malattia ... msn.com

È morto Rolando Nannicini, ex sindaco di Montevarchi ed ex Deputato della Repubblica - È morto all’età di 80 anni Rolando Nannicini, montevarchino, una lunga carriera nel mondo della politica prima locale e poi nazionale. valdarnopost.it

