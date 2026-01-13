Morto Rolando Nannicini ex sindaco di Montevarchi Eletto tre volte in Parlamento

È deceduto Rolando Nannicini, ex sindaco di Montevarchi e parlamentare, eletto tre volte. Nato nel 1944, ha ricoperto incarichi politici di rilievo, rappresentando partiti come Ulivo e Pd, con radici nel Pds e Ds. La sua figura ha segnato la vita politica locale e nazionale, lasciando un patrimonio di esperienza e impegno civico.

