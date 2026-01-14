Nuovo Isee inps ha attivato le procedure

L’INPS ha avviato le procedure per il nuovo Isee, in vigore dal 1° gennaio 2026. La nuova modalità di calcolo, introdotta dalla legge di Bilancio 2026, sarà più favorevole per le famiglie con figli e per l’accesso alle misure di inclusione sociale. È importante essere aggiornati sulle novità che riguardano questo indicatore, fondamentale per usufruire di benefici e servizi sociali.

DA SAPERE. Dal primo gennaio 2026 entra in vigore una nuova modalità di calcolo dell'Isee, «più favorevole per le famiglie con figli e per l'accesso alle principali misure di inclusione sociale», secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2026. Lo ricorda l'Inps in un messaggio in cui precisa che il nuovo valore dell'indicatore si applica ad assegno di inclusione, supporto per la formazione e il lavoro, assegno unico e universale per i figli a carico, bonus asilo nido e forme di supporto domiciliare, bonus nuovi nati.

