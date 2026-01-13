Inps al via nuovo Isee più favorevole per famiglie e inclusione sociale

A partire dal 1° gennaio 2026, entrerà in vigore una nuova modalità di calcolo dell'Isee, introdotta dalla legge di Bilancio 2026. Questa versione più favorevole mira a sostenere le famiglie con figli e a facilitare l'accesso alle principali misure di inclusione sociale, offrendo un sistema più equo e accessibile per chi ne ha bisogno. Di seguito, vengono illustrati i principali cambiamenti e le implicazioni di questa novità.

Dal primo gennaio 2026 entra in vigore una nuova modalità di calcolo dell'Isee, "più favorevole per le famiglie con figli e per l'accesso alle principali misure di inclusione sociale", secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2026. Lo ricorda l'Inps in un messaggio in cui precisa che il nuovo valore dell'indicatore si applica ad assegno di inclusione, supporto per la formazione e il lavoro, assegno unico e universale per i figli a carico, bonus asilo nido e forme di supporto domiciliare, bonus nuovi nati. "L'intervento sull'Isee si inserisce in una linea di azione chiara che mira a rendere il welfare sempre più aderente ai bisogni reali delle famiglie, rafforzando equità, inclusione e corretto accesso alle prestazioni", afferma il presidente Inps Gabriele Fava, assicurando che l'Istituto "ha attivato con tempestività le procedure necessarie per la determinazione del nuovo Isee, così da consentire ai cittadini di utilizzare senza ritardi uno strumento essenziale per l'accesso a numerose misure socio-assistenziali".

