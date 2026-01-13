Inps al via nuovo Isee | favorite le famiglie con figli Spinta all'inclusione sociale

È stato avviato il nuovo modello Isee 2026, con modifiche che favoriscono le famiglie con figli e promuovono l'inclusione sociale. Tra le variazioni, si segnala un aumento del valore dell’abitazione principale, che sale a 91. Questi cambiamenti incidono sui parametri di accesso a diverse prestazioni sociali e assistenziali, riflettendo un approccio più mirato alle esigenze delle famiglie italiane.

N el calcolo del nuovo Isee 2026 è previsto un aumento del valore dell’abitazione principale. Sale a 91.500 euro per la generalità dei nuclei familiari e a 120.000 euro per le famiglie residenti nei Comuni capoluogo delle città metropolitane. Leggi anche › Assegno Unico 2026, piccoli ritocchi e una novità: arriva il Portale della Genitorialità A questo si aggiungono 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo. Rafforzate anche le maggiorazioni della scala di equivalenza Isee in base al numero di figli nel nucleo familiare. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Inps, al via nuovo Isee: favorite le famiglie con figli. 🔗 Leggi su Iodonna.it

