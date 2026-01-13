Inps al via nuovo Isee | favorite le famiglie con figli Spinta all'inclusione sociale

È stato avviato il nuovo modello Isee 2026, con modifiche che favoriscono le famiglie con figli e promuovono l'inclusione sociale. Tra le variazioni, si segnala un aumento del valore dell’abitazione principale, che sale a 91. Questi cambiamenti incidono sui parametri di accesso a diverse prestazioni sociali e assistenziali, riflettendo un approccio più mirato alle esigenze delle famiglie italiane.

N el calcolo del nuovo Isee 2026 è previsto un aumento del valore dell'abitazione principale. Sale a 91.500 euro per la generalità dei nuclei familiari e a 120.000 euro per le famiglie residenti nei Comuni capoluogo delle città metropolitane. A questo si aggiungono 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo. Rafforzate anche le maggiorazioni della scala di equivalenza Isee in base al numero di figli nel nucleo familiare.

Al via nuovo Isee 2026: più vantaggi per le famiglie con figli - Dal 1° gennaio è entrata in vigore una nuova modalità di calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee), pensata per agevolare le famiglie con figli e facilitare l’accesso alle ... adnkronos.com

Inps, al via nuovo ISEE 2026: più sostegno per le famiglie con figli e per accedere alle misure di inclusione sociale - 102 del 12 gennaio 2026, l’Inps ha fornito le prime indicazioni operative sulle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2026 in materia di ISEE. ilsicilia.it

L'INPS ha aggiornato le procedure: dal 1° gennaio 2026 il nuovo ISEE per inclusione e prestazioni familiari applica soglie casa più alte e maggiorazioni per figli. - facebook.com facebook

