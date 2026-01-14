Nuova Ztl attiva via libera anche dalla giunta Le telecamere pronte a sanzionare automaticamente
Da giovedì 29 gennaio, la nuova Zona a traffico limitato (Ztl) entrerà ufficialmente in funzione, con le telecamere pronte a rilevare e sanzionare automaticamente i mezzi non autorizzati. La fase di pre-esercizio si conclude, segnando l’attivazione completa delle misure di controllo e rispetto delle nuove regole stabilite dalla giunta comunale.
Si avvia verso la conclusione la fase di pre-esercizio e da giovedì 29 gennaio le telecamere di accesso alla nuova Zona a traffico limitato (Ztl) inizieranno a sanzionare automaticamente i mezzi non autorizzati. L’ufficialità è arrivata ieri, con il via libera da parte della giunta comunale. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
